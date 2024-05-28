成大研發的世界首創奈米級螢光元氣彈，就像是點亮癌細胞的發光器， 讓癌症無所遁形。(成大提供／曹婷婷台南傳真)

癌症連續41年位居國人十大死因之首，成功大學化學系葉晨聖教授團隊耗時2年，宣布成功研發世界首創「奈米級螢光元氣彈」，可用於細胞螢光影像，提高疾病偵測靈敏度，癌細胞量很低就可被檢測出來，讓世界見證台灣奈米科技重大突破！

這項成果獲國際頂尖期刊《先進材料》（Advanced Materials）刊登，團隊現也同步申請美國專利臨時案（申請證號63／649962）與美國及台灣專利。

長年專攻奈米技應用於癌症治療的葉晨聖與田弘康助理教授、高醫化學系李偉鵬助理教授耗時2年，克服以往實驗框架，製造出含稀土元素NaYF4：Yb,Er約60奈米大小的上轉換材料，該技術在相同激發光條件與材料濃度下，用螢光光譜儀測量，發現包覆細菌膜後的螢光強度，較包覆前提高4倍，是全球首創可使用細菌膜，增強上轉換奈米粒子放光強度的新世代方法。

葉晨聖教授與本篇論文第一作者王柳鈞博士表示，研究團隊首創「奈米級螢光元氣彈」，就是能將低能量光（如近紅外光）轉換成高能量光（如可見光）；如同「波長轉換器」的作用一樣，以低能量光照射生物組織，然後轉換成高能量光，避免將高能量光直接照射生物組織而傷害到生物組織，此一技術可廣泛應用在疾病偵測與治療追蹤。

「這項技術就像是點亮癌細胞的發光器」，葉晨聖說，這項研究是意外收穫，當初是想藉由發光奈米材料轉換後治療癌症，但過程意外發現包覆細菌膜後有不尋常發光，因此，儘管癌細胞量很低，也可以被檢測出來，成為奈米醫材新利器。

葉晨聖因雙親罹癌先後辭世，學化學出身的他，一頭栽入治療癌症的路，跨入生物醫學領域，希望能夠開發新技術用於癌症治療。

目前研究團隊除已同步申請美國專利臨時案（申請證號63／649962）與美國及台灣專利，也朝向產品化規畫，希望早日造福全人類。