蔡衍明愛心基金會今與亞東科技大學、板橋區華德里辦公室舉辦「公益青年─送愛下鄉趣」活動。（王揚傑攝）

蔡衍明愛心基金會今與亞東科技大學、板橋區華德里辦公室舉辦「公益青年─送愛下鄉趣」活動。（王揚傑攝）

蔡衍明愛心基金會每年三大節日均辦理關懷弱勢慈善公益活動，今（28）日與亞東科技大學、板橋區華德里辦公室於端午節前夕舉辦「公益青年－送愛下鄉趣」活動，由基金會課長周哲仁、亞東科大校長黃茂全、華德里長陳寶鈺代表致贈弱勢長者們慰問金，祝福大家都能有個愉快的端午佳節。

今日活動開場由亞東科大熱音社同學帶來精彩的歌曲演唱，隨後由周哲仁、黃茂全及陳寶鈺代表致贈慰問金及應景的粽子給長者們。有位老太太感動說，她回去要馬上發臉書，因為這麼有意義的活動，一定要讓更多人知道。

周哲仁表示，基金會董事長蔡衍明為感念雙親，在他31歲時就以父母為名成立第1家「仕招基金會」，至今35年來共成立3家基金會回饋社會，並提倡孝順、敬老理念，盼愛心能向下扎根，故結合各大專院校送暖，期盼與青年學子們一起關懷弱勢、透過公益讓家庭和樂、社會和諧。

黃茂全表示，感謝蔡衍明愛心基金會贊助學校舉辦這個活動，趁端午節這個溫馨的節日，讓我們有機會和社區結合在一起，幫助需要關懷的鄉親。黃茂全也勉勵學生，大學生活4年很快就過去，但透過課外時間去做些有意義的事，大學生活會更多姿多彩，更有意義。