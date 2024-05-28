家有失智者，對家人經濟與心理層面都是壓力，語言治療師張詠絜整理日本醫學博士「白澤卓二」提出的健腦手指操，包括指尖爬樓梯、數字雙雙對、手指轉一轉，及手指向左走向右走的4種手指動作，鼓勵長輩多動動手指頭，以促進腦部血流量，預防或減緩失智症。

張詠絜在臉書PO文與影片指出，她第一次聽到活化大腦的健腦手指操概念，覺得滿新奇的，這套由日本學者提出的理論，初衷是透過活動人類感覺敏銳的手指頭，來活化腦部活動。

張詠絜指，手指頭可以做很多靈巧動作，感覺也很敏銳，人要做出手指複雜動作時，大腦運動區、感覺區，甚至是認知區，都會被活化，「健腦手指操」，不需要器材、也不需要大空間，日常生活、有空檔時都能操作，以期預防或延緩失智症。

張詠絜指「健腦手指操」共有4組動作如下。

■指尖爬樓梯：將雙手食指、拇指指尖相連做出1個三角形，輪流以拇指向上觸碰食指後放開，讓指頭像是在向上爬樓梯的樣子，也可以反過來往下，以食食指，碰到姆指後放開往下爬，再試著愈來愈快。

■數字雙雙對：也就是當我們在數1、2、3等數字時，兩隻手的手指要比出所說出的數字，開始做時雙手握拳，手背朝上，同時一邊數數字，一邊手指比出說出的數字，接著換成手掌朝上，一樣一邊數數字，一邊手指比出所說出的數字，比的時候手盡量用力張開。

■手指轉一轉：雙手手背朝上，手掌張開，依序同時轉動雙手的手指頭，可依序從大姆指開始往內轉、再往外轉，接著換食指、中指、無名指與小指，做出一樣往內轉與往外轉的動作。

■手指向左走／向右走：雙手食指同時描畫不同方向線條，比如說左手食指是由上往下比劃直線，右手食指則為由左往右比劃橫線，熟悉後，可改為手指比劃順時鐘或逆時鐘的圓形動作。