刑事局警政監林明佐，涉嫌在台中市刑大任職大隊長期間，與知名博弈集團往來密切，林明佐因涉6罪遭裁定羈押禁見，檢廉上周執行第3波搜索，拘提擁有千億身價、博弈集團陳姓總裁，及其手左右成員共5人到案，其中1人還是曾任記者的史姓男子，檢方複訊後依洗錢、賭博、組織犯罪等聲押獲准。

檢廉上月底傳喚林明左交往密切的徐女到案後，諭知300萬元交保，本月2日前往刑事局林辦公室及住家搜索，並拘提林明佐到案，檢廉除了在林住所查出近百萬現金，還查出高達2000萬元金流，檢方認林明佐涉犯《組織犯罪防制條例》等6罪聲羈禁見獲准。

據了解，檢廉在拘提林明佐前，就已鎖定博弈集團陳姓總裁，並在機場將其拘提到案，訊後諭知1000萬元交保，台中地檢署擴大追查，於本月7、8日針對博弈集團相關犯嫌、公司、聚會等14處所進行搜索，拘提集團劉姓主嫌等8人及相關證人7人到案說明。

檢察官複訊後，認劉男涉犯《組織犯罪防制條例》、《洗錢防制法》及《刑法》賭博等罪嫌重大，且有事實足認為有逃亡及湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，8日晚向台中地院聲請羈押禁見獲准；另2名張姓及黃姓被告，分別諭知300萬元、100萬元、100萬元交保候傳，其餘楊姓被告等4人，則分別諭知限制住居並限制出境、出海或請回。

檢廉根據2波大規模拘提犯嫌到案，掌握相關事證，鎖定集團陳姓總裁及4名成員，22、23日拘提5人到案，其中1名左右手竟是曾在知名媒體服務的史姓前記者，多年前因介入台中2黑幫內鬥，協助幫派周姓成員拍攝持槍嗆聲影片，喧騰一時離職經商，也因任職記者期間廣交，疑遭博弈集團吸收，在林明佐案擔任要角。

檢方表示，檢察官在5月22日、23日，針對博弈集團相關犯嫌之處所進行搜索，並陸續傳喚、拘提5名被告到案說明，經檢察官訊後，認被告陳姓總裁、史男、洪男、張男、陳男等5人涉犯組織犯罪條例、洗錢及賭博等罪嫌重大，且逃亡及串證、滅證之虞，爰向法院聲請羈押禁見獲准。本案之相關案情，陸續偵查釐清中。