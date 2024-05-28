繼昨日（27日）破紀錄之後，台股今（28日）再度刷新盤中與收盤新高，盤中觸及21937.40點，距離22000點大關僅剩一步之遙，終場上漲逾50點，收在21858.41點，成交值4714.33億。權值股台積電小跌4元，收在865元，聯發科漲25元，收在1310元，上漲超過1%，焦點個股緯創上漲逾2%，萬海上漲近6%，長榮航與華航分別勁揚近3%與5%。

台北國際電腦展下周登場，黃仁勳已低調來台，帶動台股AI族群大漲，台股昨（27日）盤中觸及21871點，終場上漲238.43點，收在21803.77點，再創盤中與收盤新高，成交值為4881.59億。

昨日三大法人同步買超，合計買超124.11億。自營商買超69.17億，投信買超21.03億，外資及陸資買超33.91億，資金強勢表態。

美股周一（27日）因「陣亡將士紀念日」休市一天。外界高度關注台股後市，工商時報報導，凱基投顧董事長朱晏民表示，AI概念股再度成為近期電子股盤面主軸，電子成交比重返7成，且量能緩步擴增並在控制中，因此看好台股短多延續。