新竹社區大樓火警造成2名消防員殉職，台中市高層建築物共計616棟，市議員林德宇28日關心高樓層救災，包括雲梯車數量及消防演練等。消防局長孫福佑表示，台中目前雲梯消防車共24輛，其中50公尺有5輛、30公尺19輛，2026年將添購70公尺雲梯車，救災高度達16至18樓。

台中市議會今市政總質詢，市議員林德宇、曾威、何文海關心高樓層救災議題。林德宇表示，據報導，新竹火災火源從地下室發生，內部救災因大樓排煙系統幾乎失靈，梯間氧氣不足，造成消防員殉職；外部則因現有消防雲梯車高度不夠，後在民間吊車業者就近支援下，才將受困民眾救出。

林德宇提到，台中市目前最高雲梯車是50公尺，大約可達13層樓，而全台最高雲梯車為70公尺；據了解，目前僅新北、高雄、竹北有，不過竹北這一台，昨天現場救災調度上並沒有出現。

消防局長孫福佑表示，新竹大火是從大樓管道間竄出，阻斷維生設備，此外，民眾要有正確的逃生觀念，包括安全門要常閉，才不會讓濃煙往上竄。另消防局將於2026年添購70公尺的雲梯消防車，救災可達16至18樓高。

林德宇強調，很多災變現場突發狀況跟演練不同，相關加強演練及物資支援機具的整備，包括徵用民間機具等，應該要清查清楚，以備調援協助救災。

消防局指出，台中市目前雲梯消防車共24輛，其中50公尺的雲梯消防車有5輛、30公尺則有19輛。針對高層建築物已訂定搶救計畫及製作甲、乙種搶救圖，加強辦理搶救演練，包括車輛部署、濃煙搜索、室內部署搶救、雲梯車操作等項目，全力防救災。

都發局說明，目前台中高層建築物使用執照共計616件，依建築物公共安全檢查簽證及申報辦法，高層建築住宅類，公共安全檢查申報之頻率為每年第1季、每2年1次，其餘8至15樓則每3年1次，6至8樓為每4年1次。