外資指出，華碩和英業達在過去兩個月的月營收超出市場的預期，而廣達和仁寶基本符合預期。對於5月至7月，預期廣達和華碩將比英業達和仁寶有更強的年營收增長，因為它們在新一代AI電腦和AI伺服器的營收占比較高。

外資指出，廣達在過去兩個月（3月、4月）的月度營收符合預期，預計未來營收將按月增長4%/16%/28%，在5月、6月和7月分別達到新台幣1010億元、1170億元和1490億元，這主要由於AI伺服器在更好的GPU供應推動下的增長、一般伺服器和PC需求的逐漸恢復以及新一代AI電腦的加速增長。展望第二季，除了較佳的季節性表現外，加上搭載高通處理器的AI電腦在5月到6月的推出，以及更多型號在Computex（6月4日至7日）展出，這可能會推動終端市場需求。預計在2025年將看到更多由Intel Lunar Lake和AMD Strix Point驅動的新一代AI電腦。

至於華碩的營收在1月至4月間持續超出市場預期15-30%，外資預計未來的月度營收將按月增長4%/7%/5%，在5月、6月和7月分別達到新台幣430億元、460億元和490億元，這將使得2024年第二季度的營收季增長8%。

華碩於5月21日推出的新一代AI電腦，可望支持2024年第二季度的PC出貨量。新一代AI電腦Vivobook S15（Link）搭載高通X Elite處理器，具備75 TOPS的強大總計算能力，突出了新的Copilot和AI功能。該公司將在6月宣布更多AI電腦型號，隨著Intel和AMD的晶片組在2024年底推出，這將支持增長勢頭持續至2025年。