聯發科近兩個交易日股價強勢，繼昨(27)日股東會盤中一度觸及漲停後，今日持續走揚，再創天價1320元，午盤後股價更進一步走揚逾2.5%。法人認為，聯發科近日股價的強勢，主要是反映市場期待與輝達攜手合作佈局AI PC。

法人分析表示，聯發科去年與輝達合作推出Dimensity Auto汽車平台，市場認為今年COMPUTEX將有望與輝達推出ARM架構的AI PC晶片，該可能性並不低，整體來說，樂觀看待其AI PC SoC業務發展。聯發科目前佈局高階旗艦SoC產品陸續取得成效，展望2024年旗艦SoC產品，預期聯發科將推出更多用於智慧型手機和平板電腦的旗艦SoC產品，並且佈局AI PC新產品，韓國OEM客戶極有可能在2024年採用天璣9300，既有的中國OEM客戶(例如Vivo)也計劃採用 N3E的新款天璣9400，故可樂觀看待聯發科後續營運。

聯發科昨日舉辦股東會，執行長蔡力行就談到，未來3~5年聯發科在旗艦晶片市占率將會一直在增加，針對運算會集中在投資、技術開發以及新產品，將會帶動聯發科長期新營收、新獲利，包括車用、ASIC(客製化晶片)、Arm Computing等領域，有信心未來3~5年會有很好的成長。

Computex 2024即將在下周登場，聯發科動作積極，除會在6月3日下午以「智慧隨行、AI無所不在」為題，展出不同的AI應用外，執行長蔡力行將會在6月4日發表主題演講，預計在Computex時間聯發科將會釋出在AI領域上更多的應用、策略布局以及合作夥伴，是否有與輝達攜手合作佈局AI PC，也成為一大焦點。