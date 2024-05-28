台中市使用超過20年以上的老舊停車場有20座，其中台中公園地下停車場啟用近40年，許多駕駛停車時感覺建物老舊、空間昏暗，為此，交通局重新改造，導入AI智慧科技，可監控環境且提升便利性，更在地下二層打造「舊城綠町故事館」，呈現中區過去歷史與人文。

台中市交通局指出，台中公園周邊是早期台中發展重要區域，人車密集且商業活絡，其地下停車場經過近40年高頻度使用，整體建物疲憊，市府針對舊有公共設施活化再造，透過停車場委託經營管理的模式整修，導入民間治理力量進行修繕，盼創造更優質的公共服務。

台中公園地下停車場整建工程與服務提升，共分為3個區塊規畫，交通局長葉昭甫表示，修繕廠商導入AI演算機能，除利用紅綠燈號提示空車格位置，還結合監控環境、偵測行為及哨兵模式等延伸服務，以新型設備偵測車位在席狀況，讓民眾停車便利又安心。

台中市停車管理處強調，改造後的台中公園地下停車場空間更明亮舒適，且重新設計人車方向引導、特殊車格情境規畫、創意繳費亭及梯廳環境設計等標示系統；值得一提的是，新標示設計融合當地人文歷史意象，以分區色彩結合鄰近的台中州廳、放送局及台中火車站等，可減少場內迷航情況。

此外，台中公園地下停車場地下2層特別打造「舊城綠町故事館」，以展覽方式呈現當地過往發展歷程等文史，也擘劃出智慧停車的未來展望。葉昭甫指出，市府持續修繕整建老舊停車場，盼讓停車空間成為未來鄰里聯繫情感的友善空間。