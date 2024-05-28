2024年世界水獺日為5月29日，歐亞水獺在陸域保育類野生動物名錄中已被列為瀕臨絕種風險等級。（台北市動物園提供／劉瑋晴台北傳真）

每年5月的最後一個星期三是世界水獺日（World Otter Day），台北市立動物園在2019年底透過林業及自然保育署的救傷收容計畫從金門來到台北市立動物園的「金萌」，於2023年7月誕下1對歐亞水獺寶寶「萌肉球」和「萌肉條」，即將滿1歲的歐亞水獺兄弟已經離開媽媽「金萌」開始獨立生活，近日也從保育研究中心搬到台灣動物區更大的戶外活動場。

2024年世界水獺日為5月29日，歐亞水獺在陸域保育類野生動物名錄中已被列為瀕臨絕種風險等級，過去曾在台灣本島分布的歐亞水獺，在1990年代後就再無出現紀錄，目前還保有野生歐亞水獺族群的區域，只剩大、小金門而已。受到土地快速開發建設、氣候異常、人為活動等干擾，導致自然棲地縮減、水道阻隔、汙染、路殺及遊蕩動物之威脅，生活在金門的歐亞水獺族群量也持續地縮減。

台北市立動物園園長諶亦聰表示，為了翻轉歐亞水獺的瀕危趨勢，動物園長期參與金門歐亞水獺保育工作，除了收容照養在野外失親需要特別照顧的水獺寶寶如「金萌」，也藉由繁殖配對計畫讓這些收容水獺們建立起域外衛星族群，並擔任起水獺保育教育的親善大使，縮短民眾對野生歐亞水獺的距離感。今年世界水獺日動物園規畫多樣活動，希望能透過教育駐站、保母講古（Keeper's Talk）及趣味DIY，讓大家更了解歐亞水獺與牠們正面臨的困境。

動物園提醒，水獺兄弟正在適應新環境，也需要和保育員培養互信默契，目前「萌肉球」和「萌肉條」白天大多在活動場左側的巢穴中休息，歐亞水獺為夜行性動物，水獺們在巢穴中休息時，千萬不要敲打玻璃，拍照紀念時也請注意不要開啟手機的手電筒或閃光燈，以免初來乍到的「萌肉球」和「萌肉條」在休息時受到打擾與驚嚇。