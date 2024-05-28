美股在當地時間5月28日迎來歷史性時刻，美股、美債交易结算周期將由T＋2縮短至T＋1，台灣何時跟進？證期局官員28日指出，目前正在研議中，金管會與證交所去年就已成立專案小組，赴美日考察，而美國改為T＋1後能否順暢交易是後續觀察重點，也會陸續觀察各國實施成果，再決定是否跟進。

金管會指出，印度、美國、加拿大已確定實施T＋1，由於投資及資金是全球流動，台股外資比重大，若其他市場交割改為T＋1，的確會對台灣產生影響，金管會將評估實施的問題，進行可行性研究，若有明確結果將會發布新聞稿。

美股交易結算周期由T＋2缩短至T＋1，意謂投資者當天賣出的股票，在交易後一個工作日就能收到結算的資金，這也意味著股票將與債券、選擇權和 ETF 保持一致步伐，T＋1在美國金融市場的應用正在不斷擴大。

法人觀察，金融市場改採T＋1結算周期有二大好處，一是降低風險、二是提高效率，但新制也有其挑戰，包括企業籌錢買股、召回借券或修正交易錯誤的時間也相對變短，而這不僅增加交易成本，也恐提高結算失敗的風險。T＋1結算對融資、融券交易者而言，代表追加保證金的通知可能來得更快，並需要在更短的時間籌集資金，以防券商強制平倉。

金管會將觀察三大重點，一是各市場情況，像印度已實施T＋1、美加在今年5月上路，日本去年才從T＋3改為T＋2，短期應不會再變，歐盟現行是T＋2尚無變動。二、台股外資中有4成為美國，美股若改為T＋1而台股維持T＋2，資金調度恐有影響，會有跨時區匯款、與銀行互動、周邊單位如何順利運作等三大問題。三、台灣從T＋3轉換到T＋2已逾10年，市場已很習慣、運作順暢，部分外資也因時差關係，T＋2時間比較充裕，若T＋1在未來成為國際主流，台灣也會做好準備。

據了解，對於有提供美股、美債交易的券商已開始提醒客戶要將銀彈準備好，雖然交易風險可從過去三天（T日起算）縮短到兩天、對投資人而言，賣股可提早一天拿到錢，有助提高交易和交割效率。但另一方面，因買股交割提早一天，等於少一天準備資金時間，投資人現行資金調度策略也要跟著改變。