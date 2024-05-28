倫銅期貨日前最高衝至11,104.50美元，創新高後回檔整理幾天打底，28日再重啟漲勢，重回5日線，也帶動其他貴金屬的買盤。
有「原油交易之神」封號的安德蘭（Pierre Andurand）以供應無法滿足需求為由，預期銅價上看4萬美元，目前只是起漲階段。
安德蘭看好銅價將上看4萬美元，主要鑑於AI到能源轉型都需要大量銅、開礦難度讓供應不足問題惡化及與銅礦商相關ETF是當今最佳投資工具。
倫鎳期貨、倫銅期貨、不鏽鋼期貨28日漲勢明顯，倫銅期貨在中午12點漲幅近2％，達1.95％，每公噸達10,525.45美元，收復5日線，倫鎳期貨漲幅1.27％，每公噸達20,507.50美元，帶動台股28日鋼鐵指數上漲，漲幅最強為燁興（2007），盤中漲3.33％，12.40元，其次有中鴻（2014）漲2.44％、達23.05元，官田鋼（2017）漲2.08％、達14.70％。第一銅（2009）漲2.08％、達54.1元。
倫銅期貨日前最高衝至11,104.50美元，創新高後回檔整理幾天打底，28日再重啟漲勢，重回5日線，也帶動其他貴金屬的買盤。
有「原油交易之神」封號的安德蘭（Pierre Andurand）以供應無法滿足需求為由，預期銅價上看4萬美元，目前只是起漲階段。
安德蘭看好銅價將上看4萬美元，主要鑑於AI到能源轉型都需要大量銅、開礦難度讓供應不足問題惡化及與銅礦商相關ETF是當今最佳投資工具。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。