倫銅期貨日前最高衝至11,104.50美元，創新高後回檔整理幾天打底，28日再重啟漲勢，重回5日線，也帶動其他貴金屬的買盤。

有「原油交易之神」封號的安德蘭（Pierre Andurand）以供應無法滿足需求為由，預期銅價上看4萬美元，目前只是起漲階段。

安德蘭看好銅價將上看4萬美元，主要鑑於AI到能源轉型都需要大量銅、開礦難度讓供應不足問題惡化及與銅礦商相關ETF是當今最佳投資工具。