端午連假即將到來，交通部公路局今宣布，為鼓勵民眾少開車，多搭乘公共運輸，推出多項優惠，89條中長途國道客運路線享平日優惠或85折優惠價，搭乘高鐵、台鐵或國道客運於10小時內轉乘在地客運享一段票或基本里程免費優惠。

公路局表示，端午連假預計將有許多民眾外出旅遊，為避免路途塞車之苦，建議民眾多利用大眾運輸及提前掌握路況資訊，避開易壅塞時段，節省行車成本。

為鼓勵民眾於端午連假期間少開車、多搭乘公共運輸，享受舒適旅程，公路局自端午連假前一日6月7日0時起至6月10日24時止，推出多項全國性共通國道(公路)客運優惠，提供返鄉及出遊旅客選擇，包括89條中長途國道客運路線享平日優惠或85折優惠價，以及搭乘高鐵、台鐵或國道客運於10小時內轉乘在地客運享一段票或基本里程免費優惠。

公路交通方面，預估端午節連假車潮自6月7日下午起陸續出現，觀光旅遊車潮於6月8至9日於各大風景旅遊熱點湧現，返回工作地車潮則預計從6月9日下午開始至10日出現。

公路局預測省道易壅塞路段及時段，包含地區的主要幹道如台9線蘇花公路及南迴公路、台1線水底寮至楓港路段及台61線鳳鼻至香山路段、竹南路段及中彰大橋等，銜接高速公路路段如台64線、台65線、台74線、台86線、台88線快速公路及台18線銜接各國道交流道等及重要觀光風景地區鄰近路段，台2線及台2乙線關渡至淡水路段、台2線福隆及萬里至大武崙路段、台3線大溪及古坑至梅山路段、台21線日月潭周邊、台26線楓港至墾丁路段等。

為紓緩壅塞路況，公路局將依各路段連續假期的交通特性規畫替代道路導引、彈性調整號誌時制、部分路口封閉管制及大貨車通行管制等，並協調地方警力加強壅塞路段的交通秩序維護及加強違規取締等交通管制措施。

另配合高公局預估11處國道易壅塞路段也已規畫替代道路，並於沿線設置導引牌面供用路人遵循行駛，建議用路人可於出發前先至「智慧化省道即時資訊服務網」及「幸福公路App」查詢路況資訊，路程中請隨時注意省道沿線資訊可變標誌(CMS)及幸福公路App所提供之即時路況資訊，及早因應調整行程避免壅塞。