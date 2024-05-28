58歲洪都拉斯去年10月與施名帥、高英軒、温貞菱前往苗栗獅潭村拍攝實境《啊喔！最Kiang駐村小隊》，當地老齡化的生活型態及現在照顧90歲年邁父親的經驗，讓他開始思考起他與老婆的退休生活，有意在70歲時漸漸淡出演藝圈。

對於退休一事，樂天的洪都拉斯笑言，說不定可以像他在《我的婆婆怎麼那麼可愛2》飾演的「一哥」一樣，會用比較詼諧的方式去面對，「人就是這樣子，到了一個年紀，錢這件事情就看的真的很淡。」

洪都拉斯在戲劇、實境節目多方面發展。（陳俊吉攝）

談起退休後的生活，他跟老婆已經開始規劃屆時需要多少費用養老，「我們在看有多少不動產跟財產，如果扣除基本消費，還有多少可以使用，我們想要去完成一些夢想，比方說出國看球或到哪度假。」

他現與90歲、患有輕微失智的父親同住，有感於照顧的不易，直言將來不想成為兒女的負擔，「我一定不會跟小孩子住一起，我想讓他們好好發展，我們最好能夠自己照顧自己，如果真的不行，希望在我們的能力範圍內請人照顧，重要的是，不要讓小孩子生活受到影響。」

洪都拉斯直言，退休後不會跟兒女同住。（陳俊吉攝）

熱愛演戲的他，當然希望退休後繼續拍戲，但前提是不麻煩、不造成別人的負擔。他有感於過去某位80歲資深藝人，在片場因為記不住台詞、不斷NG，最後又為了不耽誤大家的進度，只能被迫刪減戲份，「我是很不喜歡麻煩人家的人，也怕造成別人困擾。說真的，到了一定年紀，人的退化是無法想象的，我會害怕影響到其他人進度。」

在未退休的這些年裡，洪都拉斯期盼能再多演出一些突破自我的角色，「像我的個性，我比較喜歡演小人物心酸史，像在挫折當中力爭上遊的故事，現在有一些還不錯的角色，都還在洽談中。」

洪都拉斯對於退休生活，已經有一定的藍圖規劃。（陳俊吉攝）

回憶起去年10月在獅潭村拍攝一個月的心情，洪都拉斯說，現居在獅潭村的村民平均年齡80歲以上，「不知道是感慨還是覺得有點難過，他們的獨居老人還滿多的，因為當地沒有工作機會，所以年輕人大部分都在外地工作，周六日才會回來。」

他感嘆，當地一位94歲老先生，擁有一大片種植仙草的農地，但小孩都不在身邊，不禁思考起這樣的生活究竟是否真的有意義，「如果養老的人生是這樣子的話，好像滿單調，但也是不得已，因為每個人都要過日子。」