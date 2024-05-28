針對新竹市火警造成二位消防員不幸殉職，立委鄭正鈐28日邀集消防署前來說明，除要求消防署協助新竹市政府全力進行罹難人員撫卹及後續善後工作外，並針對新竹市消防人力缺口與消防裝備，向消防署爭取盡速撥補。消防署長蕭煥章除應允補助消防人員個人救災裝備5900餘萬元經費，並將於今年10月增補3名員額。

鄭正鈐表示，新竹市超過20層的高樓共有48棟，且高樓數量日益增加，大樓救災設備的更新刻不容緩，應盡速購置高樓雲梯車，以強化消防救災效能。鄭正鈐指出，市府原計畫於115年購置並更新2部52公尺和1部60公尺的高樓雲梯車，他向消防署爭取全額補助並要求提早購置，消防署允諾將進行評估與規畫。

鄭正鈐指出，在2015至2023年間，全國共有32名消防人員因公殉職，另有683名因公受傷。他呼籲中央與地方政府應共同協力，全面檢視消防裝備，以及強化第一線消防人員個人裝備。

他同時要求消防署應全力協助及補助地方機關擴大導入消防機器人等科技救災，以提升災害搶救效能並確保救災人員安全。蕭煥章則應允補助新竹市5900餘萬元提升消防人員個人救災裝備。

鄭正鈐表示，消防署訂定的2023年服務人口比為1：1300，不但遠低於新加坡的1：925、東京的1：800、紐約的1：600，而且包括新竹市在內，有高達11個縣市無法達到這個標準。

他指出，新竹市消防服務人口比高達1：1467，排名全國第六，人力嚴重不足。新竹市消防局113 年編制員額380人、預算員額336人，現實際員額僅有323人，他要求消防署應盡速補足人力缺口。

蕭煥章則應允將分階段撥補員額，今年10月警專畢業生分發新竹市原僅分配一名，將增加為三名。待明年警察特考分發時，再進行協調。