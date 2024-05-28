北市西門町徒步區昨天（27日）晚間11時許發生民眾糾紛衝突，其中一方隨手拿起店家擺放在門口的塑膠椅，攻擊不認識的民眾，警方獲報到場立即喝止並區隔雙方，並將兩人依社會秩序維護法偵辦。

員警到場見40歲陳男與29歲趙男互相爭吵，趙男持板凳攻擊陳男，警方到場後立即喝止衝突並強勢區隔雙方。警方當場釐清，雙方稱互不相識，因趙男認為陳男談話聲過大上前理論，互看不順眼後引起糾紛，全案將雙方依社會秩序維護法偵辦。

萬華分局呼籲，民眾遇有糾紛應循合法途經解決，切勿訴諸暴力，有任何違法情事，警方必定嚴加偵辦。