雖然MEO已經有華為，作為公司2G、3G、4G無線存取網路(RAN)的獨家供應商，但諾基亞已經敲定該筆新交易。合約已經獲得雙方同意，只是尚未簽約，但最快在下個月可能對外公布。

MEO是葡萄牙重要的行動網路營運商，前身為葡萄牙電信，現在是由法國的Altic通信所擁有。

諾基亞行動網路總裁Tommi Uitto在公司內部的部落格說：「近年來，MEO在RAN設備方面一直只有華為提供。換言之，華為在2G/3G/4G方面擁有100%的市場份額。現在我們已經被選中，要在關鍵領域取代華為」。

諾基亞和MEO至今都沒有針對新聞報導提出評論。

RAN設備為主要電信設備商創造了大量營收，例如華為、愛立信和諾基亞。但是自從去年以來，電信公司對新設備的需求降低，讓諾基亞和愛立信業務受到打擊，促使它們進行裁員。

根據研究公司Dell'Oro的資料，預計全球RAN市場規模在2024年將萎縮5%至8%之間。

由於安全的顧慮，華為設備在美國和歐洲數個國家遭到禁止。但是華為在歐洲仍有一些業務，並且在中國電信市場佔有主導地位。

諾基亞的Uitto在內部部落格說，這項交易將標誌著諾基亞重返葡萄牙的RAN市場。此前，諾基亞在葡萄牙的市佔率被華為奪走，從那時以來，諾基亞一直沒有對葡萄牙電信商提供任何RAN通訊服務。