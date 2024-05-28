辜公怡表示，去年在大陸虧損嚴重，尤其是遼寧鞍山占當地6成虧損，中橡要用更積極方法扭轉情勢。過去數年推動區域轉移，轉移至相對穩健的市場，期待在印度新廠明年大幅提升產能利用率、土耳其合資工廠明年下半年投入生產之後，公司碳黑銷售區域會有很大不同，預計印度與歐美比例將持續增加，大陸未來則可能少於10％。

辜公怡指出，產品策略也有調整，例如與薛長興工業合作，在美國合資環保碳黑廠的規劃，得到歐美輪胎大廠一致肯定，所有一線輪胎廠都喊出2027～2023年要將產品部分比例轉用環保碳黑的目標，中橡擴大環保碳黑產能後，預計能鞏固與一線大廠的關係，由於大廠肯用公式價採購環保產品，也能有效將成本轉嫁客戶，相信在新廠陸續投產帶動下，中橡在接下來兩年後會長得很不一樣。

國際中橡總經理黃柏松表示，經營團隊要為去年虧損跟股東說聲抱歉。不過今年在各地市場已有好轉，原本受升息通膨衝擊的美國市場，今年首季逐步好轉，預計第二季會繼續好轉步調。印度新廠將在下半年完成5大客戶認證，產能利用率有望提升，未來印度與土耳其的投資效益還會繼續顯現。