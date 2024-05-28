立法院今（28）日院會將繼續審查國會改革法案，其中《立法院職權行使法》有望三讀通過。國民黨立委王鴻薇表示，民進黨立委劉建國今在發言時自曝「民進黨過去兩屆、十六個會期國會絕對優勢，也未將國會改革法案放進審查」，是吃了誠實豆沙包嗎？想起民進黨國會過半，不想過的法案一條也過不了。

王鴻薇今在臉書表示，「民進黨國會過半時黑箱又不民主，表決不過才瞎扯反黑箱挺民主？」今是國會改革法案將通過的重要時刻，民進黨立委劉建國在發言時提到，民進黨過去兩屆、十六個會期國會絕對優勢，也未將國會改革法案放進審查。

王鴻薇大酸，「請問劉建國吃了誠實豆沙包嗎？想起過去民進黨國會過半，想過的法案沒一條不過，不想過的一條也過不了。」

王鴻薇反問，像被質疑成效的前瞻預算、造成勞工反彈的一例一休及讓阿扁國務機要費除罪化的會計法，都沒有討論，那時民進黨立委怎麼沒出來反黑箱、挺民主？反行政權獨大的國會改革、維護病人權益的再生醫療法、攸關地方議會助理權益的法案，如此重要的法案，國會過半時為何都沒有通過？

王鴻薇也嗆說，民進黨口口聲聲反黑箱、挺民主，過去八年民進黨挺黑箱、反民主，難道現在國會不過半才想起來要民主了？