國道1號大雅系統交流道日前已通車，串連國1與台74線，使台中高、快速路網更完善，再加上去年通車的國4豐原潭子段，南來北往之用路人穿越中部地區時將有更多高快速之替代路線可供選擇。因應端午連假將至，交通部高公局也公布中部國道好走路段，可避開台中國道大量車流。

高公局建議，民眾端午連假期間開車行經國道中部路段時，除可利用國1台中系統、國3中港系統轉國4、台74線銜接國3外，也可經由國1大雅系統直接銜接台74線前往國3，避開國道台中路段的大量車流。

由於連假國道車流量大，高公局建議，行前可預先利用「高速公路1968」網頁或1968App了解連假各項交通管制措施，並經由「即時路況」與「即時影像」功能確認國道當下路況，選擇適合時間出發；並事先開啟1968App「自訂推播」、「路況播報」等功能，或透過廣播、路上電子資訊看板（CMS）、請同車親友使用1968App或撥打「1968」客服專線等方式，掌握國道及替代道路即時路況，彈性調整行車路線，避開國道壅塞路段。

高公局提到，今年端午連假實施高乘載管制措施為6月9、10日於國5北向時段性高乘載管制，請民眾多加留意並配合。高公局預祝大家端午節假期快樂、行車平安。