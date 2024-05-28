現代人除了注重營養均衡外，還會搭配各種保健食品來補充維生素，但一位長壽專家警告，這些快速修復的膠囊可能不是最好的選擇。事實上，有些可能是有害的，尤其是隨著人們年齡的增長。

《遊行》網站（Parade）報導，美國國家老化委員會（National Council on Aging， NCOA）的老年科執業護理師諾曼（Christopher Norman）說，了解服用維生素補充劑的好處和風險很重要，即使人們可以靠處方簽購買這些維生素相關保健品，但服用錯誤劑量或組合，可能會發生健康相關風險。諾曼特別提醒50歲以上的人，不要服用過量的「維生素A補充劑」，他也分享了其他獲得這種必需營養素的好方法。

維生素A是組成健康飲食的重要部分，諾曼說過量的維生素A補充劑，對老人家來說可能並非好事，「老年人應謹慎使用維生素A補充劑，因為它可能會降低骨密度，並導致肝損傷或關節疼痛，以及噁心、頭痛或腹瀉等症狀。」

因此，他建議從天然的食材中獲得維生素A，如綠色蔬菜、鮭魚、紅薯、乳製品、動物肝、蘿蔔、哈密瓜。另外，諾曼呼籲不要服用過量的維生素B6補充劑，「過多的維生素B6 會導致神經系統問題，例如平衡不良（可能導致跌倒）和神經損傷」，並建議多吃魚、家禽、馬鈴薯、澱粉類蔬菜，還有非柑橘類水果。

如果真的要選擇維生素補充劑，他認為應注意三點：注意補充劑是否經過品質測試與批准、了解服用補充劑的原因，切勿跟風、盲從他人的作法，同時諮詢醫師，以確保服用該藥物是必要且安全的。