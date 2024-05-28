人氣Podcast《百靈果News》脫口秀主持人凱莉（王晴蒂），日前和搭檔Ken到青島東路想瞭解立法院狀況，卻被部分民眾要求「滾出去」、「不要蹭」，最後只好尷尬離開。但最近，更有酸民辱罵她是妓女，還詛咒懷孕的凱莉流產，對此，凱莉硬起來反擊。

有網友於27日在PTT問卦：「祝別人流產是啥心態？」原PO說自己在刷Threads時，看到有人轉傳百靈果的IG限時動態，一看內容驚呼：「綠粉瘋了吧，直接咒人流產跟下地獄欸。」

凱莉反擊酸民沒醫學常識。（圖／百靈果IG）

原來凱莉在限動秀出自己圓滾滾的孕肚時，被酸民傳訊砲轟：「笑死，最不要臉的就是你們，凱莉更像是妓女嗎，祝你流產，你們滾去地獄剛剛好而已。」面對惡意的留言，凱莉不想再忍讓，正面迎擊：「跟你一起討厭我們的人，大概會覺得你很丟臉，記得要有點醫學常識喔！」限動一出，不少鄉民也紛紛留言支持，認為實在太過分了，「無能狂怒，瘋狂亂咬」、「跟瘋狗沒兩樣」、「有什麼道德底線？」

百靈果先前曾評論「太陽花學運是搞笑賣萌」引起爭議；因此，凱莉和Ken在立院被驅趕「不要蹭！滾出去」的原因，很有可能是被不同理念的人排擠。想不到惡意接踵而來，有網友批評凱莉政大只念一半就休學，難怪沒什麼料。對此，凱莉正面回應，說她早在很多節目上就說過這段過往，不是什麼秘密，還加碼爆料高中、大學愛翹課、成績超爛。