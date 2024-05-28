新竹縣竹東警分局新城派出所25歲林姓所長，今（28日）凌晨被同事發現倒臥辦公桌前，頭部中彈當場身亡，而這已經是今（2024年）第七起警察輕生事件。警政署上月才發聲明指出，要各級幹部多關懷同仁，有諮商需求者協助轉介合作諮商機構，並要求關老師落實巡廻走訪各單位，加強宣導各項諮商管道及諮詢專線，怎料相隔沒多久又發生憾事。

新竹縣警局勤指中心今天凌晨2時半，接獲高雄市110轉報，林姓所長女友稱他意圖尋短，勤指立即以電話聯繫黃姓副所長前往查看。不料，黃姓副所長下樓查看時，竟在所長辦公室發現林員已頭部中彈、倒臥辦公桌前，失去生命跡象。

事實上，今年1月至今已發生7起警察輕生事件。今年1月10日，新北市三重分局厚德派出所李姓員警在租屋處輕生，生前在臉書透露對職務分配不滿，揚言要化身厲鬼報仇；1月18日，國道公路警察局第九大隊木柵分隊林姓警員疑因感情問題心情不佳，在寢室廁所內舉槍自盡；2月4日，台中市警局第三分局勤工派出所裴姓所長在出勤前12分鐘於寢室內頭部中彈，送醫不治，曾向妻子傳訊息表示「對不起」。

3月31日，台南市警局麻豆分局官田分駐所梁姓女警因被控偷竊遭警大退學，在運動公園舉槍自戕；4月14日，彰化縣和美警分局和美派出所鍾姓警員被發現從新北市新店溪墜溪身亡；5月25日，中正一警分局忠孝西路派出所徐姓警員在分局地下室舉槍輕生，送醫不治。

警政署上月才發聲明指出，要各級幹部多關懷同仁，提升辨識高關懷人員的敏感度，發現異狀應積極介入處理，有諮商需求者協助轉介合作諮商機構，並要求關老師落實巡廻走訪各單位，加強宣導各項諮商管道及諮詢專線，鼓勵同仁善加運用。

而警政署新任署長張榮興在5月23日交接時，提到員警因為心理壓力等問題，發生不幸事件，他說會檢討警察工作業務，希望大家都能做快樂、健康的警察，做好本分，也有休閒與自己的家庭生活，沒想到如今又傳出憾事。

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