台水第三區處寶山給水廠將辦理「寶山淨水場發電機配電設備並聯測試作業」停電施工，新竹巿和新竹縣部分區域下周二（6月4日）下午1至7時將停水6小時，受影響數戶為3萬5248戶，如遇雨天或因特殊原因致無法施工時，另擇期辦理。

此次停水受影響戶數為3萬5248戶，無降壓區域。台水第三區處說明停水範圍，新竹市東區有：金山里、科園里、仙水里、明湖里、柴橋里、園區三期含周邊巷弄。香山區：東香里、香村里、茄苳里、美山里、朝山里、海山里、鹽水里、大湖里、內湖里、南隘里、中隘里含周邊巷弄。

新竹縣則有竹東鎮：三重里、二重里、柯湖里含周邊巷弄。寶山鄉：山湖村、寶山村、油田村、三峰村、大崎村、雙溪村、雙新村、新城村、寶斗村、深井村含周邊巷弄。

台水第三區處指出，水壓降低期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警，如未關閉抽水機電源，馬達空轉過久會產生高溫致馬達損壞或造成火災，也易造成供水管網產生負壓吸入汙水。另外，若建築物之自來水進水口低於地面的用戶，在停水期間請將總表前制水閥關閉，以避免可能虹吸汙染發生。