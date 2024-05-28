根據台股ETF集保戶股權分散統計最新資料顯示，61檔台股ETF受益人最新一周增加27,968人，來到835萬人，為連續13周創新高，進一步統計，去年底台股ETF受益人僅6,070,728人，目前已來到8,350,347人，增加了2,279,619人。

而今年來61檔台股ETF含息報酬率平均上漲17.11％的好表現，也讓投資人趨之若鶩。進一步觀察，上周61檔台股ETF中受益人增加的有27檔，其中包括00878、00929、00946、00932、006208一周增加3,000人以上，而0056減少5,332人最多，00939減少4,434人居次，00888、00900、0050也都減少千人以上。

整體來看，高股息ETF還是人氣所在，而今年新成立的台股ETF中僅00946上榜最佳人氣王。市場法人表示，雖然台股創新高，不過存股族喜愛的高息型ETF仍然持續受青睞。