日本4月企業服務價格指數（Corporate Services Price Index，CSPI）較去年同期提高2.8％，增幅高於前一月的2.4％。與3月相比，4月CSPI月增0.7％，略低於前一月的月增0.9％。

上月的物價成長主要反映勞力密集的服務業勞動成本勁揚，例如機械維修和工業設備整修等行業。

上述指數為決策官員關注指標，日銀期盼薪資能夠穩健成長，由需求帶動的長久通膨，擺脫多年薪資低迷情況，這也是日銀3月終結負利率後、能否走向升息的先決條件。