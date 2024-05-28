目前太康綠隧的土芒果已成熟，不過恐會受到最近雨勢波及而落果，柳營區公所未來視土芒果狀況，再行評估是否恢復舉辦。（柳營區公所提供／張毓翎台南傳真）

全長4公里多的柳營區義士路太康綠隧，土芒果已結實纍纍，柳營區公所28 日原本要舉辦「摃檨仔」體驗，無奈天公不作美，因大雨攪局臨時喊卡；柳營區長顏文穗表示，目前太康綠隧的土芒果已成熟，不過，恐會受到最近雨勢波及而落果，未來視土芒果狀況，再行評估是否恢復舉辦。

柳營區公所為了推廣柳營義士路綠色隧道土芒果、太康有機農場蔬果、八翁酪農鮮乳等在地農特產品及行銷柳營景點之美，今年在太康有機農業專區規畫一系列活動。

配合今年土芒果產季，「摃檨仔」體驗活動原定今天打頭陣，公所將綠色隧道封路，要讓民眾安心採摘土芒果，早上有不少報名參加活動的親子、學生等相關單位到場，準備參與「摃檨仔」，沒想到一場大雨攪局，為了民眾安全，公所緊急宣布取消。

顏文穗說，柳營義士路太康綠色隧道全長4472公尺，種植1200多棵的芒果樹，其中有700棵樹齡50、60年以上的老樹，今天活動雖緊急取消，同仁們仍於現場接待，並把預先採摘土芒果贈與前來活動現場民眾，彌補無法體驗「摃檨仔」之憾。