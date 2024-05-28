高雄市長陳其邁昨（27日）獲《遠見》雜誌公布為「2024年縣市長施政滿意度調查」中的五星市長，除是首度獲評「五星」，滿意度也創下新高，陳其邁今天出席活動受訪時說，會持續努力讓市民過得更好，強調會好好建設高雄，做到任期最後一天。

《遠見》雜誌昨天公布施政滿意度調查結果，高雄市長陳其邁獲市民給予五星滿意度，更獲縣市首長負評年減最多、觀光滿意度全台最高、交通滿意度六都最高、高雄市長滿意度創六年來新高、高雄市長施政分數創七年來新高、八大面向平均滿意度創八年來新高等好評。

陳其邁今天上午出席「高雄麥當勞叔叔之家啟用典禮」時，面對媒體詢問獲評「五星市長」看法，陳其邁表示要不斷進步才能讓市民過更好生活，要感謝全體市民共同合作，促成演唱會經濟、台積電等投資落腳等，利用這些重大投資來翻轉我們高雄在未來產業的發展。

陳其邁也說，市府正積極打造亞灣2.0計畫，讓高雄成AI智慧生態聚落，利用5G AIoT應用服務，從硬實力轉換成軟實力，這幾天包括信驊科技、Skymizer等這些IC設計大廠，也都到高雄投資，也因任期剩下2年，要不斷跟時間賽跑。

「一定會做到任期的最後一天」陳其邁強調，會為故鄉高雄付出所有心力，在任期的最後2年多好好建設高雄。