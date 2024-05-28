桃園市新屋區永安漁港是著名觀光漁港，每到假日吸引眾多遊客，停車場旁有一排倉庫閒置多年，市議員陳睿生批評市府不使用任其荒廢形同廢墟，反觀類似的淡水漁人碼頭特色商街經營有聲有色，要求應規畫引進小農市集或特色攤商活化。市府農業局回應，該處作為漁港管理物資倉庫使用，因強風容易導致鐵捲門損壞使用上受限，後續活化將朝整體設施改善及景觀再造方向進行。

陳睿生說，永安漁港停車場假日車輛停滿，但一旁的倉庫空間卻是閒置荒廢，反觀類似的淡水漁人碼頭，規畫商店街吸引遊客人潮，桃市府卻讓完整的空間形同廢墟。他認為，該處要活化並不困難，現況許多鐵捲門損壞，只要修復及拉水電管線，不管是委外營運或是自行招商，原則上應該不困難，農業局說是氣候影響，但他認為也並非1年4季都會有狂風或是海浪侵襲，當初隔間設立初衷也是希望作為商鋪，要求農業局思考活化。

中壢區漁會總幹事黃德汶表示，永安漁港停車場旁倉庫，10多年前建設時，原始設計是作為遊客高架景觀台，當時的縣府農業局建議，認為底下的空間未使用太可惜，2期工程才會再做隔間，漁會還花了300多萬元加裝鐵門，一開始有引進攤販做生意，但該處位置坐南朝北，夏天有南風，冬天又有東北風，要在這裡做生意攤商不僅辛苦，遊客也很少在此消費生意不好後來才閒置。

他說，地方討論希望活化，因為永安漁港夏季氣候炎熱，戶外很少遮陽設施，建議可以改造成為避暑的休憩空間，增設椅子等讓遊客休憩，也有人建議該處就在停車場旁，或是引進單車業者進駐，讓遊客從停車場就能租到腳踏車遊覽永安漁港，也能促進綠色低碳旅遊

農業局說，永安漁港漁具倉庫原來是觀景平台，因港區空間有限，後作為漁港管理物資倉庫使用，但因鄰近海側，容易受到夏季颱風以及冬季東北季風的影響，且大浪常有破壞倉庫窗戶的情形。考量此區開放營業，恐影響鄰近觀光漁市攤商反彈，後續會檢討倉庫的使用性，朝多元化利用方式重新規畫。