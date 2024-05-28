海山國小附設幼稚園86名萌娃今參訪海山分局。（海山分局提供）

新北市海山國小附設幼稚園為加強學童交通安全與犯罪預防觀念，特別安排園內小班至大班，共3個班級86名學童於今（28）日上午參訪海山警分局，希望藉由參訪行程使學童們擁有更為正確的行為、觀念，也能了解警察平日維持社會治安的辛勞。

分局為迎接小朋友們，規畫了豐富課程，由防治組、交通組員警宣導有關犯罪預防、婦幼安全及交通法令等常識，教導學童們遇到突發狀況時如何保護自己與尋求協助。現場更安排重型警用機車到場，並準備了兒童版警察制服，供學童乘坐、試穿，而老師們也拿出相機拍下許多照片，替小朋友們留下了「一日波麗士」的難忘回憶。

海山國小附設幼稚園86名萌娃今參訪海山分局。（海山分局提供）

海山國小附設幼稚園86名萌娃今參訪海山分局。（海山分局提供）

此外，本次參訪有9位老師陪同小朋友們一起前來，偵查隊員警也藉此機會向老師們進行識詐宣導，針對假投資、假網拍、假交友等詐騙手法進行分析，呼籲若接到不明來電或是詐騙訊息，皆可撥打165反詐騙專線或打110報案求證，也可透過警政署165全民防騙網獲悉相關訊息。

分局長陳保緒表示，為培養青少年、幼童犯罪預防觀念，非常歡迎學童來到分局或派出所做參訪活動，在不影響既有勤務下，都會盡力安排，利用實際體驗的方式讓學生們了解警察工作，能讓大小朋友培養健全的法治概念，並同時達到互動、寓教於樂及教化的效果。