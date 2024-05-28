中天綜合台《小明星大跟班》明（29日）晚10點播出「粉絲百百種你遇過哪一款？明星遇恐怖粉絲心驚驚」主題。王少偉的住家外總有粉絲盯哨：「他知道我的電話、家住在哪，我們常常工作到凌晨才回家，有一次我媽很緊張地打給我說『有人一直在門口盯著』，因為我們家在1樓，我也因為這關係搬家，但搬了他又能找到，我後來才知道他們都會跟車，所以有時候連車都要一直換。」吳宗憲聽完也深有同感，還提到狗仔也很難防：「她（Sandy）老公當時還是男朋友，兩個要回我家，狗仔看到停車場柵欄一開就衝進來，根本跟到失控。」Sandy接著補充：「我們已經開到底層了，他還停在我們後面，我們想說現在到底是怎樣，後來我們想說不管他了，先停在別人的車位去搭電梯，結果我們進電梯之後，他還去拍我們是到幾樓。」

Terry粉絲的瘋狂舉動害老婆跟著受罪：「我有在健身房當教練，她大概4年前開始來上我的課，下課拍照都會跟我勾著手，或者摸一下胸肌，但我一開始覺得無所謂，因為我的學生都是姊姊等級，但後來她就開始私訊我，講一些很奇怪的話。」在場來賓很好奇私訊內容，Terry則透露：「她說『你老婆有的，我都要有』，就到我老婆的粉專上，看她最近穿哪件衣服，然後去買一模一樣的衣服穿來上課，還在50幾個學生面前說『叫我老婆，我跟我老公離婚了，老師你放馬過來追我』。」但讓他爆炸的是，對方竟然還和老婆嗆聲：「她到我老婆的粉專私訊說『世界上沒有平凡的女人，只有不努力的小三，只要肯努力，一定會變正宮』。」

王少偉認為粉絲追星應該保有理智。（中天綜合台提供）

Terry還遇過粉絲大膽示愛：「她一開始都傳很正常的問候訊息，後來就開始傳一些性暗示的內容，和私密處的照片，還說『我現在滿18歲了，可以嗎』？我跟她講要珍惜自己的身體，但她還是繼續傳。」讓他更傻眼的是：「我封鎖她，她又成立其他帳號來，更恐怖的是她說『我約過你們某某某男藝人都有成功，為什麼你不行』，我聽完頭皮發麻。」有過類似經歷的王少偉也苦勸粉絲追星不要追到走火入魔：「我會怕有妄想症的粉絲，我有粉絲會覺得你在跟她談戀愛，每天都會寫很多訊息給你，也會傳一些私密照片，還會駐點在電視台，出入的記者好奇就問她在等誰，她就說『我是他的未婚妻，我在等他下班』，記者就把新聞寫出來，所以我曾經有段時間，一直在澄清我沒有未婚妻。」更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每週一至週五晚間10點《小明星大跟班》。