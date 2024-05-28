台灣應用材料公司今天宣布攜手國立台灣科學教育館、LIS情境科學教材及TFT為台灣而教，共組「半導體科普教育聯盟」，從「應材苗懂計畫」出發，打造跨場域、跨平台的科普教育創新模組。

應用材料公司台灣區總裁余定陸表示：「半導體產業發展的核心是人才，我們支持半導體科普教育的多元可能。作為半導體知識貢獻者，在其中透過聯盟合作，激盪共創、加乘影響力，培育未來人才。」

台灣應材從半導體科普教育出發，開創「應材苗懂計畫」，連結各方分別在場域、教材、培訓、施教者的強項，形成開放且充滿實驗性的科普教育網絡。

科教館館長劉火欽表示：「科教館與台灣應材合作推廣半導體『應材苗懂計畫』，以科教館『半導體未來館』為核心場域，將展覽的互動設計結合博物館教育，例如導覽及互動工作坊，推廣至親子及全齡受眾。」

TFT為台灣而教永續長杜瀛則表示：「教育不平等的背後存在著結構性的挑戰，TFT持續將教師帶進高需求地區。我們探索透過『應材苗懂計畫』增能TFT教師、提升孩童學習動機，挹注偏遠地區教育網絡。」

展望下一步，「應材苗懂計畫」預計將在接下來兩年開發三至四套半導體科普課程，並透過聯盟深化教育資源的整合與應用，連結企業及科教館志工、教育推廣場域，以及偏鄉師培網絡，擴大科普教育多元管道，建立科普教育永續生態圈。