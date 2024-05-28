新竹市晴空匯大樓火警造成2名消防員殉職，也引發各界關注超高大樓救災問題，縣長楊文科28日以竹北市21層以上大樓有204棟，指示消防局檢視消防員使用的相關設備，避免憾事重演，相關單位加強社區大樓安檢和防災宣導，發現社區大樓住戶裝設電動車使用的充電樁，目前「無法可管！」

新竹市消防局初判晴空匯大樓火警，是地下室一樓電纜線故短路引發，坊間認為短路多為用電量超過負荷，熱議可能是電動樁的問題。副縣長陳見賢以新竹地區民眾使用電動車是全台第一，社區大樓住戶在停車位裝設充電樁的情形普遍，詢問電動樁處理方式。

工務處長戴志君說，該處在竹市晴空匯大樓火警後，就現有公共安全檢查機制討論，中央律定集合式住宅的六大檢查項目著重在逃生路線，包含直通樓梯、安全梯、避難層出入口、身障設備、避雷針、緊急供電系統等，但不包括電力。

戴志君並說，目前住區大樓住戶在室內申請充電樁的流程，申請人只要找電器合格廠商，向台電提出申請，若用電環境安全、電容量足夠等，台電會出具安全證明，申請人再向大樓管委會申請，只要管委會同意，住戶即可安裝充電樁，在此流程中，並無縣府檢查項目，簡單說就是「無法可管」！

楊文科要求消防局與工務處必須定期前往集合式住宅檢查，若有需請中央增修條文部分，也應因應和準備，避免憾事再度發生。

戴志君表示，該處準備清查設有充電樁的社區大樓做列管，會與消防局研議和討論相關議題，新竹市晴空匯大樓火警，若肇因為電力設備或使用電力狀況，對於充電樁如何納入現有安檢機制，將會建請中央增修。