台鐵公司歡慶年度盛事鐵路便當節，推出「台鐵經典車站紀念酒（台南驛）」，5月30日下午1時30分在台北車站舉行限量首賣暨第9屆鐵路便當節商品新品發表會，其中紀念酒禮盒每組2999元，請來國際書畫藝術家朱振南跨界合作設計主視覺，這也是台鐵公司化後推出的首款紀念酒。

台鐵公司表示，台鐵經典車站紀念酒（台南驛）以台鐵7大經典車站之一的台南驛為設計主軸發想，以精湛筆勢比擬鐵道路線，蜿蜒伸展的線條勾勒出台灣鐵路的通脈情懷，字形走筆流暢挺拔，盡現書法的骨肉之美，行書筆調凝聚骨骼肌肉的魄力，寓意著堅韌的鐵路精神。

台鐵公司推出「台鐵經典車站紀念酒（台南驛）」。（台鐵公司提供／蔡明亘台北傳真）★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

台鐵公司說，這次與朱振南跨界合作，主視覺「驛」字以台南新舊車站發想，象徵台鐵公司開拓前程的繼往開來，更展現追求品味和挑戰精神，期待傳遞萬象更新的期待與展望，在台鐵公司化元年格外具象徵意義。

這次紀念酒的酒品選用台灣菸酒公司桃園酒廠「34度金箔燒酎」，嚴選台灣優質蓬萊米蒸餾萃取，與頂級蘇維翁紅麴葡萄蒸餾酒勾兌而成，讓酒液晶瑩剔透、片片金箔璀璨耀眼，口感醇柔。

台鐵公司說明，台鐵經典車站紀念酒（台南驛）每組禮盒售價2999元，包含一張紀念小卡、兩個玻璃酒杯及專屬提袋，5月30日限量首賣200組，每人每次限購5組，當日購買者加贈「台南驛造型書籤」乙只，且前50名購買者加碼可獲得朱振南親筆簽名。

台鐵公司鐵路便當節推出多項周邊紀念商品。（台鐵公司提供／蔡明亘台北傳真）

台鐵公司歡慶鐵路便當節，推出互動展區邀民眾參與。（台鐵公司提供／蔡明亘台北傳真）

台鐵公司提到，這屆鐵路便當節6月7至10日登場，台鐵公司推出3大主題商品「獨家獻禮」、「永續台鐵」、「精選套餐」眾多精選商品及驚喜優惠，並於便當節展場設置N 規模型動態展、迴力車軌道組互動區、扭蛋區及積木DIY 活動區等共4個互動區，邀民眾來便當節「享食」後可以到台鐵夢工場北二門展區來漫遊。

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