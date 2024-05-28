近期非洲豬瘟疫情持續未歇，目前台灣為非疫區，一旦傳入，將重創我國養豬產業，由於非洲豬瘟無疫苗、無藥物可治療，唯一的方法是阻絕疫情於境外。有鑑於端午節將近肉品需求增加，高雄關接獲有業者於直播中違法售螺螄粉，日前偕同港警前往屏東倉庫查緝，果真查獲以未經核可的大陸製食品螺螄粉，重量約700多公斤。

高雄關指出，民眾於臉書直播中發現，業者疑似正在販售螺螄粉，於5月21日和高雄港務警察總隊前往業者屏東倉庫查緝，果真在裏頭發現一箱箱的紙箱中，裡面大多數放的均為未經核可的大陸製食品如螺螄粉，重量約700多公斤。

依據《臺灣地區與大陸地區貿易許可辦法》第7條規定，大陸貨品非經濟部公告准許輸入或專案輸入者，不得輸入。目前經濟部並未開放大陸製螺螄粉食品進口，也無專案輸入許可案件，市面上販售的大陸製螺螄粉已涉違反進口有關法令。

經此次行動，高雄關表示，不僅可以嚇阻販賣來源不明及未經檢疫肉製品行為，更以實際行動維護國內畜牧產業安全；另將持續加強邊境查緝，並對進口貨物及旅客行李攜帶未經檢疫之豬肉製品加強檢查，以防堵非洲豬瘟入侵。