明基佳世達集團來自消費性電子、工業電腦、軟體、硬體等20+各具戰力的智慧夥伴，以AI為科技賦能，聯合展出包括餐飲零售、教育、企業、交通、製造、網通、娛樂生活等七大領域AI智慧解決方案。

明基電通將展示智慧永續教室內的AI科技輔助教學功能；零售領域則由星益欣、逐鹿數位、典通分別展出AI驅動的智慧餐廳、飯店管理和精準行銷方案；眾福科技和友通資訊聚焦智慧交通，提供創新車載系統和充電樁解決方案；針對製造領域，羅昇、維田科技和PowerWalker將呈現AI擬人機器視覺和不斷電系統；德鴻科技、仁大資訊、聚上雲、八維智能、邁達特以及其陽科技等夥伴，則將展出企業數位轉型與資安韌性相關平台。

此外，AI發展與環境永續、資安維護等議題該如何取得平衡？BenQ COMPUTEX AI應用趨勢論壇，超過20場AI應用講座，全面剖析AI關鍵議題，協助企業提升營運效率、掌握領先地位與優勢。