台北國際電腦展將在6月4日至7日開展，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（26）日已抵台，一舉一動都受到關注，除了到處吃美食，據悉黃仁勳私下還有個必訪行程，就是到「Manor Salon」的髮廊剪頭髮。

根據《三立新聞網》報導，Manor Salon髮廊設計師老闆Ray表示，黃仁勳從2017年開始，每次來台都會找他剪頭髮，Ray透露，他當初認識黃仁勳，是經由黃仁勳下榻的飯店介紹，之後黃仁勳每次來台灣，都會特地來髮廊剪髮。

Ray續指，他多年來低調不願多談黃仁勳造訪髮廊，是黃仁勳想幫忙替髮廊廣告，要老闆趕快PO文tag自己。他笑稱黃仁勳非常溫和有禮，舉止態度非常謙虛。

Ray在Manor Salon粉絲專頁PO文指出，「回台第一行程.打理髮型.黃董帥到爆表！謝謝黃先生多年支持！感謝您」並PO出和黃仁勳的合照。黃仁勳也特地在Ray的電腦上簽名，寫下「THE WORLD'S BEST HAIRCUT（世界第一的理髮）」。

黃仁勳來台行程滿檔，除了將參加台北國際電腦展，還將密訪供應鏈，將私下拜會台積電、鴻海、廣達等產業夥伴。他近日被民眾目擊到最愛的「花娘小館」用餐，以及到台菜私廚「春韭」、「犂園湯包館」等店享用美食。