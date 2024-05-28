製鞋大廠來億-KY（6890）辦理初次上市普通股股票（IPO）競價拍賣承銷作業，28日完成電腦開標作業，競拍1萬9,991張，全數順利拍賣成功，得標加權平均價格為125.3元。來億股票將於5月30日至6月3日進行公開申購5,098張，每股承銷價格85元，預計6月5日抽籤，6月12日掛牌上市。

來億此次辦理上市前公開承銷競價拍賣，市場反應熱烈，吸引參與投標的合格投標數量共5萬3,552張，競價拍賣超額認購3萬3,561張，超額認購比率達2.68倍。

來億股票將於5月30日至6月3日進行公開申購 5,098張，承銷價格85元，預計6月5日抽籤，6 月12日掛牌上市。

來億上市前現金增資發行普通股承銷案由富邦證券輔導，富邦證券資深副總經理吳春敏表示，來億-KY專為國際知名品牌代工生產各種休閒鞋、運動鞋及其他特殊功能鞋等鞋類產品，主要客戶包含 adidas、converse、HOKA 及 UNIQLO 等，獲利穩定成長。來億-KY也積極佈局多國生產基地，包括越南、緬甸及印尼，代工製造業務符合國際客戶要求的環保、人權、工安、衛生等標準，在製鞋產業中具備良好的口碑。

來億-KY的2023年營業收入為280.1億元、毛利率為13.47％，每股稅後盈餘6.26元；來億2024年第一季雖為傳統淡季，但因接單不錯，第一季營業收入為77.7億元，年增40.78％、毛利率為19.09％、每股稅後盈餘已達3.36元，皆較去年同期大幅成長，主因是主力客戶adidas及HOKA雙引擎成長動力顯現，加上巴黎奧運的運動商機，市場樂觀看待其今年度營運表現。

來億集團成立於1987年，與多個國際知名品牌合作。公司專業生產各種高級的休閒鞋（加硫鞋）／運動鞋（冷貼鞋）／特殊功能鞋，不斷創新技術自我提升，深受客人信賴與肯定。