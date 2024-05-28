新竹豪宅晴空匯26日深夜火警，上百名住戶因濃煙受困，2名消防人員入內搶救時不幸殉職，新北市消防局的防災手冊指出，住宅火災死亡地點前兩名分別是臥室58.9%及浴室8.9%，提醒民眾別誤以為浴室有水，就不會被熱火侵襲，因浴室的塑膠門不耐高溫，排水孔下方設有存水彎，雖能避免排水管內臭氣流入室內，但也不會有新鮮空氣流入，且浴室通常沒有對外窗可以求救，消防隊難以發現。

根據新北市消防局的防災逃生手冊指出，不少民眾誤以為浴室有水、潮濕的特性，可以保持低溫不被熱火侵襲，但事實上浴室的門通常是塑膠不耐高溫，排水孔下方設有「存水彎」，利用彎曲造型將積水留在排水管內，發揮隔氣作用，避免排水管內的臭味流入室內，所以也不會有新鮮空氣流入浴室內。

新北消防局表示，加上浴室通常沒有對外窗或是窗戶太小，導致無法對外呼叫求救，消防人員也不易發現，根據統計，住宅火災死亡地點，除了臥室58.9%佔最多外，次之的就是浴室，有8.9%。

新北消防局指出，火災發生時逃生要領包括要往下跑、不能用濕毛巾摀住口鼻逃生、小火快逃，大火關門等。以往下跑為例，新北消防局解釋，因人的速度永遠趕不上煙層向上竄流的速度，就算不能往下跑，也絕對不能往上，應立即往外逃生才是對的。

至於為何不能用濕毛巾摀住口鼻，新北消防局說，火場頭號殺手為高溫的濃煙，經實驗證明，火場中使用濕毛巾摀住口鼻，不但延誤逃生時間，且對於呼吸阻隔濃煙的幫助微乎其微；另外一般大廈、公寓等，大多是鋼筋混泥土製的牆壁，有一定程度的耐熱性，搭配關門動作，可暫時阻擋火勢及濃煙，可幫助爭取時間，等待消防隊救援。