營運漸入佳境的中裕，今年前四月營收2.36億元，年增108％，第一季稅後淨損 1,604萬元，較去年同期淨損 8,080萬仟元減少約 80％；每股純損為0.06 元，虧損已大幅收斂，單季現金淨流入為2,739萬元，已達正現金淨流入，預估第二季營運將接近損平。

張金明表示，中裕已架構完整的 短／中／長期，齊全及創新的研發項目。另外竹北廠已通過FDA查廠，開始挹注CDMO營收。

就短期效益來看，Trogarzo已創造正營業現金流，今年初也陸續與 AcedrA、五洲藥物及友華生技分別簽訂在中東北非、香港澳門及台灣地區的獨家銷售行銷契約，預計 2025 年度起中裕營收將有顯著成長。

中期部分，長效型TMB-365／380鎖定前線用藥。研發方向將擴及在家自行施打劑型，增加治療的便利性。該該項目今年初進入了 Phase 2a 臨床研究，5月上旬已完成相關收案進度。預計在 2024 年底或 2025 年初完成公布相關數據後，將推進至 Phase 2b 臨床研究，並啟動授權。

張金明表示，愛滋病治療有2個未來趨勢，其一為長效注射，其二為在家自行施打。TMB-365／TMB-380 在抗病毒覆蓋範圍、降低抗藥性風險、減少潛在副作用、簡化治療和提供更大治療靈活性方面優於現有產品 Cabenuva 及其他正在開發的長效療法。基於365／380獨特方案定位於治療嚴重疾病並填補未滿足的醫療需求，美國 FDA 於2024年 2 月授予快速審查認定 (Fast Track)。

另外，中裕也鎖定研發 ADC為長期 計劃，由於TMB-365對CD4細胞具有高結合特異性，使其成為理想的抗愛滋病病毒藥物載體。中裕的 ADC 由高度結合 CD4 細胞的單株抗體和抗愛滋病病毒藥物組成。一旦與 CD4 細胞結合，ADC 將內化並釋放抗愛滋病病毒藥物，阻斷病毒增殖。與癌症治療中的 ADC 相比，中裕的 ADC 技術的主要區別在於其雙重作用——既作為病毒藥物的載體，又作為有效的愛滋病進入抑制劑 (entry inhibitor)。