勤凱董事長曾聰乙指出，近期公司營運增溫，4月營收為1.06億元，呈現年月雙增。第二季整體將優於第一季，主要是新客戶效應持續顯現，其餘新品亦將陸續出貨。下半年則受惠AI PC的大趨勢，亦可望優於上半年，全年展望樂觀。
新產品佈局上，AI零組件所需特殊電子漿料已進入終端客戶認證階段，另外亦配合開發先進3D玻璃封裝所需材料，顯現技術能力已獲國內外大廠肯定。
勤凱（4760）28日舉行股東會，順利通過普通股額度3,500張私募案，預計引進策略性投資人，加速開發新產品與導入新領域。
勤凱董事長曾聰乙指出，近期公司營運增溫，4月營收為1.06億元，呈現年月雙增。第二季整體將優於第一季，主要是新客戶效應持續顯現，其餘新品亦將陸續出貨。下半年則受惠AI PC的大趨勢，亦可望優於上半年，全年展望樂觀。
新產品佈局上，AI零組件所需特殊電子漿料已進入終端客戶認證階段，另外亦配合開發先進3D玻璃封裝所需材料，顯現技術能力已獲國內外大廠肯定。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。