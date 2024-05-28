勤凱董事長曾聰乙指出，近期公司營運增溫，4月營收為1.06億元，呈現年月雙增。第二季整體將優於第一季，主要是新客戶效應持續顯現，其餘新品亦將陸續出貨。下半年則受惠AI PC的大趨勢，亦可望優於上半年，全年展望樂觀。

新產品佈局上，AI零組件所需特殊電子漿料已進入終端客戶認證階段，另外亦配合開發先進3D玻璃封裝所需材料，顯現技術能力已獲國內外大廠肯定。

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