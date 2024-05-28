有些還沒準備當媽媽的女生，會選擇事後避孕藥來避免懷孕，對此，婦產科醫師張瑜芹指出，事後避孕藥限事後3天內服用，且愈快服用避孕效果愈好，24小時內服用避孕成功率有95%，48小時內則降到75%至85%，且因含有高劑量荷爾蒙，會擾亂經期，1年內使用不要超過3次。

新竹國泰醫院婦產科主治醫師張瑜芹在臉書粉專PO文指出，性愛時套套破掉或過程中套子滑脫等意外在所難免，沒有生育計畫的人，往往會選擇採用事後避孕藥來做緊急措施，但事後避孕藥為高濃度的黃體素，建議不要常用。

張瑜芹指，事後避孕藥要在性行為後72小時內服用，越快服用效果越好，24小時內服用有95%的避孕成功率，48小時內則降到75%至85%，但如果服藥前就已經排卵了，那麼避孕效果就會大大降低，所以建議女生們還是要用App紀錄經期，了解自己的排卵日。

張瑜芹指，事後避孕藥為高濃度的黃體素，會抑制排卵，並使子宮頸黏液變黏稠阻止精子前進，也因為含有高劑量荷爾蒙，會擾亂經期，所以不建議常用

張瑜芹表示，事後避孕藥只對前一次性行為有避孕效果，且非百分之百有效，同一段經期內，不建議服用事後避孕藥超過1次，1年內不要超過3次。

衛福部國健署在官網也指出，如果在沒有充份的事前避孕措施下發生性行為，例如保險套破裂，滑脫、或沒有全程使用，口服避孕藥有連續3天或3天以上忘了吃，或採用性交中斷、或排卵期計算錯誤，依據世界衛生組織有關緊急避孕的建議，要儘快在性行為之後，尋求醫師協助；經醫師評估有懷孕可能時，開立醫囑，服用事後避孕藥。