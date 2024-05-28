桃園市立圖書館與桃知道6月舉辦「水豚君愛閱圖書館」，其中有6大活動，包括水豚君快閃市集、說故事比賽、小書蟲市集、閱讀創意市、兒童繪本舞台劇及好書交換等，桃園市立圖書館長施照輝表示，家庭閱讀是開啟孩童閱讀的重要關鍵，尤其近年人們越來越沈迷3C，透過共讀，可以加深家人之間的感情聯繫，也可以讓孩童在閱讀過程中有所啟發。

桃市圖與桃知道於28日舉辦盲書體驗閱讀分享，桃園巿立圖書館長施照輝推薦《明日閱讀》，分享當孩子進入閱讀門後，從家庭閱讀，到課堂閱讀再到知識閱讀的轉變，造就更多悅讀者；富晟國際開發股份有限公司董事長詹婷怡推薦《牧羊少年奇幻之旅》，人生因有目標而偉大，因有夢想而踏實；勝明文具總經理陳美芳推薦《水豚君四格漫畫》，水豚君與他的好夥伴在草地上的生活，水豚君逗趣又無害的生活寫照畫面，看完之後心中的煩惱就會通通不見了。另也期盼民眾於6月1日至23日帶著自己的愛書，一起來桃園總圖「薦面聊書 好書交換」活動。

施照輝表示，現在3C產品對孩童影響嚴重，沈迷於3C後自然會忽略閱讀的重要性，整個家庭的氣氛也會因少了閱讀而越來越疏離，因桃市圖而推動「明日家庭閱讀計畫」，希望家長帶孩童每天花10分鐘閱讀，而圖書館有很多館藏，適合各種年齡，藉由這短短的時間，可以發現孩童專注的神情，也可以和他分享閱讀的心得及內容，也可以增進家庭緊密關係。

桃市圖表示，為增加閱讀活動的吸引力，特邀廣受眾人歡迎的療癒系巨星水豚君為本次活動大使，水豚君與世無爭的生活在大草原中的形象，就猶如閱讀者徜徉在書海中，讓人脫離了生活中的煩惱。而活動期間桃園藝文特區廣場草地上設置水豚君打卡陳列點，讓水豚君與他的好夥伴帶領大家開啟閱讀旅程。