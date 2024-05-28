桃園市政府消防局第三救災救護大隊蘆竹分隊、山腳分隊及大竹分隊於27日在蘆竹區長興活動中心共同舉辦移工及新住民防火宣導活動，本次宣導對象主要為轄內工業區工廠雇主。據勞動部統計，桃園是全國最多工業區的縣市，也是外籍移工最多的城市，為了提升雇主、移工和新住民防火安全的認識，保障他們的生命財產安全，桃園市政府消防局積極推動移工及新住民防火宣導計畫。

此次宣導內容包括「提升移工及新住民防火知識」、「加強員工逃生避難觀念」、「強化員工119報案技巧」、以及「面臨火災之應變能力」。藉由宣導，加強移工們如何正確的提供報案資訊，盡可能用最短時間派遣救災人員至現場，將災害降至最低。

此外，亦提醒各廠區應落實辦理自衛消防編組訓練，了解廠區環境危險因子及逃生避難等資訊，如遇災害時員工能有效啟動應變機制。透過此宣導活動及發放多元宣導資料等方式，讓每位移工及新住民能掌握必要的防災知識，以期大幅減少災害發生，讓防災觀念無國界。

桃園市政府消防局第三大隊表示，由公部門及各廠區共同宣導防火安全知識，讓每位移工和新住民都能掌握必要的防火知識，才能有效建立職場安全以及居住環境安全，不斷提升移工及新住民的防災觀念。