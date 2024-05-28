新竹市東區慈雲路晴空匯前天深夜（26日）火警，造成搜救的消防弟兄李詠真、周立鑫不幸殉職，研判為電纜線短路造成。新竹市政府將擇期為2位勇消舉辦聯合公祭，也依家屬心願分別入祀苗栗縣、高雄市忠烈祠，此外，也爭取總統頒發褒揚令、楷模獎章及追晉分隊長。

新竹市長高虹安昨寫給消防員公開信，內容提到，相信許多同仁們一夜沒闔眼，「我也是。一場無情的火災，讓詠真和立鑫永遠離開了我們。我知道，同仁們帶著悲痛萬分的心情，仍不懈怠地堅守崗位救災，疏散一批一批的住戶，保衛市民朋友的安全，完成詠真和立鑫生前最後一次重要的任務」。

她表示，市府將擇期為詠真和立鑫舉辦聯合公祭，之後分別入祀苗栗、高雄忠烈祠，她一早也向總統府、行政院申請頒發褒揚令、楷模獎章，2位英勇消防同仁亦將追晉分隊長。內政部劉部長、消防署蕭署長昨來到竹市拈香時，她也和兩位中央長官確認因公殉職撫卹金發放事宜，期能協助家屬完成後事，送詠真和立鑫最後一程。

高虹安表示，她還記得去年8月，因詠真於救護車上順利協助孕婦接生，她特別請局長安排他到府內市務會議接受表揚，今天遇到詠真的爸爸，他也說他記得詠真和他說過這段故事；立鑫經常執行許多緊急救護勤務，救回許多心肌梗塞的市民朋友性命，立鑫的媽媽也告訴她，立鑫說來到新竹市服務後，他的休假比較多，也剛剛買下房子準備成家立業，沒想到遇此劫難。

高虹安強調，為保障消防同仁的權益，市府在去年已將超勤加班費由1萬7000元提高到1萬9000元，也努力在消防設備上不斷增添預算更新，去年編列的113年預算，亦添購一台全新的雲梯車。

為因應新竹市人口快速成長及救災救護勤務量增加、提升救災戰力，市府已修訂消防局編制員額，由380人增加至496人，以紓解消防人力不足的情形，希望於120年達成勤一休二制，亦可使消防人員服務人口比降至1：920，減輕同仁繁重的勤務負擔。