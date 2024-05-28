金鐘視帝姚淳耀首次挑戰出演，華視與公視台語台合作最新台語輕喜劇《我的意外室友》，他表示由於是喜劇類型，因此節奏上有時候會需要將台詞講得很快或是很流利，對於首次嘗試全台語演出真的是非常大的挑戰，在練習的過程也不斷反覆聆聽台語老師的錄音檔，來加強自己台語的表達能力。

在劇中和姚淳耀飾演情侶檔的嚴正嵐，這則是她產後第一部接演的戲劇，嚴正嵐則表示原本很擔心會發生「孕後傻三年」的情況，讓自己在台語台詞消化上面更加吃力，好在平時在家中有婆婆可以和自己討論台語台詞，在婆婆還有台語老師的教導協助之下，自覺這次的台詞比之前更流利許多，笑說孕後台語「反而變得更好」。

姚淳耀(左一)首次挑戰台語劇，與馬力歐(中)、陳立庭(左二)等人飾演房仲業務。（圖／華視、公視台語台提供）

姚淳耀與嚴正嵐和楊麗音戲裡成為意外室友，２人皆大讚楊麗音是一位十分厲害的前輩，回憶起對戲過程姚淳耀更直呼十分過癮，表示楊麗音時常會為自己所飾演的角色創造出許多細節，幫助劇情更順暢地推進。不過也因為楊麗音時常在拍戲過程展現「真功夫」即興演出，讓姚淳耀不禁笑說：「每天都好像在進行隨堂考的感覺。」嚴正嵐也回應：「好幾次實在太好笑，讓我不專業地一直笑場。」表示自己十分佩服麗音姐如千面女郎般的戲劇能量，不管是哭戲還是喜劇，只要有楊麗音在，好自然地讓大家都會被她所感染。

除了與房東楊麗音逗趣互動，姚淳耀與嚴正嵐本次飾演小情侶也有不少對戲橋段，對此姚淳耀透露這其實是兩人「暌違14年」的再度合作，上次合作已是在兩人的電影出道作《一頁台北》，對於多年後能再次合作感到十分開心。嚴正嵐則表示兩人雖然已經超過10年未合作，但感覺姚淳耀都沒什麼變化，為人一如以往的謙遜低調，不管是幕前幕後的大家都很喜歡他。同時也稱讚姚淳耀演技精湛，表示當初在家觀賞《模仿犯》時，看到姚淳耀飾演的陳和平都很害怕，但一到劇組看見姚淳耀飾演的房有成又覺得很可愛，也很開心兩人能有機會再次共事。

由洪伯豪、黃駿傑導演以及汪秀賢製作人共同打造的《我的意外室友》，不僅透過幽默趣味的風格講述主角三人在生活中的各式經歷，也同時探討台灣現正所面臨的「青銀共居」、「青年租屋」等社會議題，究竟兩少一老的奇葩同居生活會擦出什麼樣火花，欲瞭解更多劇情詳細內容，敬請鎖定6月23日起，每周日晚間八點公視台語台、十點華視主頻。