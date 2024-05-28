中華隊國手、CBA球星林庭謙遭爆劈腿，又傳出讓小三懷孕，希望對方墮胎等細節。對此，林庭謙發出聲明澄清，懷孕一事實屬誤會，網路傳言「逼迫墮胎」的事情不是事實，林庭謙也公開致歉，坦言個人感情上處理不當，用不成熟的方式結束一段關係。

林庭謙所屬經紀公司啟程國際運動行銷表示，感謝各界對庭謙的關心，盼大家停止不實的臆測和留言，一起支持台灣籃球以及每位為臺灣籃球努力的人士。針對特定媒體捕風捉影的不實報導，也希望有所節制並停止，公司也將對此視情況採取法律行動。

以下為林庭謙聲明全文：

大家好，我是林庭謙。這件事情本該屬於我個人的私事，不該佔用社會資源，不過網路上的內容與事實有所出入，為了避免造成更多不必要的傷害，所以我想透過這個聲明說清楚，之後不再對外說明此事。

首先，對於在感情上處理不當，我深感抱歉，我用不成熟的方式結束前一段關係，導致對方受到傷害。為了結束一段關係，在過程中的溝通不當，演變成現在大家所看到的狀況。對此，我也做出深刻的反省。未來面對感情，我會更加誠實及謹慎對待。

其次，針對網路傳言「逼迫墮胎」的事情，我在此鄭重澄清，在與對方交往的過程中，懷孕一事實屬誤會，因此沒有大家傳言所謂墮胎，甚至是逼迫的狀況，對方也希望藉此鄭重澄清。

我很抱歉，對我的家人及身邊最親近的人造成傷害，讓私事佔用社會資源，也讓支持我的各界朋友們失望，我會謹記這次的教訓。