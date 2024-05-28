AI教父輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳於Computex 2024台北國際電腦展開展前夕回台，此行還將於6月2日進行專題演講。28日中午出現在四平街商圈，他帶著家人和隨行人員至豬腳飯名店「富霸王」，餐畢又轉往另一家名店「譽展蜜餞行」採購，不但吸引大批民眾圍觀，並親切合照，來者不拒，展現超高親和力。

黃仁勳每次返台，總有人會問：「今天AI教父要去哪裡吃美食？」他品嚐過的店家、食物也都被當地民眾認證「懂吃」。今天帶著隨行人員前往富霸王午餐，此時正是周邊上班族午休時刻，富霸王的店門口平時就已是大排長龍，今天更是擁擠，許多人駐足下來詢問，一聽是黃仁勳在用餐，也立刻高舉著手機往餐廳裡拍，笑著說：「拍到了！」

黃仁勳已不只一次造訪四平街商圈，附近店家對他的來訪相當開心，也有許多路人搶著跟他合照。（陳大任攝）

隨後黃仁勳又帶著大批人馬進入四平街的譽展蜜餞行，許多隨行的外籍人員跟著邊看邊試吃，也許是第一次吃，表情相當豐富，期間也有民眾要入內購物，黃仁勳的保鑣也都展現親和力，並未阻擋，有些熱情民眾想近身合照，黃仁勳也來者不拒，還配合睜著大眼做表情拍照。

Computex 2024台北國際電腦展將於6月4至7日於台北南港展覽館舉辦，是全球科技產業最具指標的年度國際大展，黃仁勳不僅提前來台展開商務與拜會行程，並傳出將會與賴清德總統見面，討論打造台灣AI島的議題。黃仁勳此行也將在6月2日於台灣大學綜合體育館進行主題演講，分享人工智慧時代如何帶動全球新產業革命的發展。