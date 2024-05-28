台中市議員周永鴻28日指出，市長盧秀燕上周在議會說支持國會改革案，「和美國國會制度一模一樣」，他反批這是移花接木、偷換概念，希望盧秀燕要傳達事實，正視民意。盧秀燕僅回說，尊重議員的見解。

周永鴻指出，藍白聯手在立院強推包含藐視國會罪、國會調查權、聽證權等多項擴權法案，甚至出現法案未公告上網、審查當天下午提供給各立委、沒有討論、舉手表決等亂象，引發民眾一波又一波上街抗議。

但周永鴻指出，盧秀燕21日在議會總質詢回應多位議員質詢國會擴權議題時，強調和美國國會制度一模一樣，而且比美國還客氣，她支持相關法案。對於法案審查過程黑箱質疑，盧秀燕則稱法案有公告上立法院網站，絕對公開透明。甚至還指議員沒當過立委，所以沒弄清楚。

盧秀燕回答說，她指的是「各委員提出的法案版本」，而不是最後的修正案有在公報上。另外，她也說，台灣之所以可愛，就是每個人的見解不同，但我們要尊重，我也尊重議員的見解。

周永鴻分析，美國國會沒有職權質詢官員，因此只能透過聽證會邀請官員參加，但台灣是半總統制國家，有內閣制精神，立委可以質詢官員，不需另外召開聽證會。

周永鴻接著指出，美國的藐視國會罪是以「偽證罪」的概念為核心發展。所以美國聽證會中，官員需要宣示誠實回答國會議員質詢，但台灣的立委原本就有質詢官員的職權，而且五權分立下還有監察院。

周永鴻更強調，美國的藐視國會罪在國會提出後須經過司法單位調查、並經過大陪審團的共同參與，經司法確認才能判定。藍白兩黨的藐視國會罪只要立法院5名委員連署提案，多數決議就能成立，根本不同。