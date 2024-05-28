洪都拉斯去年10月與施名帥、高英軒、温貞菱前往苗栗獅潭村拍攝一個月的實境節目《啊喔！最Kiang駐村小隊》，他說，最吸引他加入團隊最重要的因素之一，就是與當地平均80歲長者們一起從無到有，在半個月內齊心協力的演出一齣精采絕倫的客語舞台劇。

本身就很喜歡舞台劇，也有豐富經驗的洪都拉斯說，舞台劇是最直接讓人感受到投入程度的表演，「我覺得讓村民參與舞台劇，是件一般人會覺得很不可思議的事情，但是如果把它做好，它就會是一部作品，很多人這輩子都不曉得有沒有這樣的機會。」

洪都拉斯與當地村民一起排練舞台劇。（圖／陳俊吉攝）

他感性表示，節目中的舞台劇是《駐村小隊》跟所有村民的心血，是從無到有的情感累積。他分享，排戲過程中發生許多插曲，有人因為緊張所以忘詞，也有人想像不了情境表達不出情緒，「因為有台詞，他們會不知道到底該以台詞為主、還是以心情、情緒為主，他們有時講台詞忘了表情，有了表情又忘了台詞。」

漸漸地，村民們體悟到演戲的樣貌，不是想像中的一直講話就夠，最後的圓滿演出，更是讓洪都拉斯相當感動，「他們在那段時間吸收地超快，因為他們必須強迫吸收，所以我覺得他們想要做一件事情，我們看到他們的認真，雖然事情不一定是最圓滿的，但是一定是最成功的。」他大讚村民的認真，每天特別撥出2小時排演，僅半個月就站上舞台，全身心地投入舞台劇中，是種為了自己、為了所有人放手一搏的努力。